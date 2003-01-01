Онлайн банкротство

Первый шаг - это выбрать ту услугу, которая Вам действительно нужна. К примеру, если у Вас ограничен бюджет и Вы готовы сами немного потрудится - тогда выбирайте шаблоны и заполняйте самостоятельно. Если Вы не хотите разбираться во всех тонкостях - тогда выбирайте услугу с ручным заполнением, и наши специалисты займуться этим.
После того как Вы выбрали услугу - система сформирует QR код для оплаты, либо предложит оплатить иными способами.
Проверить электронную почту
После оплаты нужно проверить электронную почту, на которую Вам поступит чек о покупке, а так же оплаченные материалы. Если Вы выбрали шаблоны, тогда это произойдет в течении 5 минут. Если Вы выбрали более сложные продукт, то как правило документы поступят в течении 24 часов.