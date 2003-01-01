Онлайн банкротство

Выбрать услугу
Заявление на банкротство ручное + подготовка пакета документов + анализ рисков + консультация
14 890 ₽
14 890 ₽
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать + шаблон заявления на банкротство
990 ₽
990 ₽
Сопровождение процедуры банкротства

Индивидуально
Индивидуально
Заполненное заявление на банкротство автоматическое + Список документов для банкротства физического лица
4 400 ₽
4 400 ₽
Сопровождение процедуры банкротства

Индивидуально
Индивидуально
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать
500 ₽
Заполненное заявление на банкротство автоматическое
3 990 ₽
3 990 ₽
500 ₽
Анализ рисков при банкротстве + телефонная консультация
4 990 ₽
4 990 ₽
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать
500 ₽
500 ₽
Заполненное заявление на банкротство автоматическое
3 990 ₽
3 990 ₽
Анализ рисков при банкротстве + мотивированное заключение со ссылкой на нормы права
9 890 ₽
9 890 ₽
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать
500 ₽
500 ₽
Анализ рисков при банкротстве + мотивированное заключение со ссылкой на нормы права
9 890 ₽
9 890 ₽
Заявление на банкротство ручное + анализ рисков + подбор арбитражного управляющего с гарантией назначения, доведение до признания банкротом
29 500 ₽
29 500 ₽
Заявление на банкротство ручное + анализ рисков + подбор арбитражного управляющего с гарантией назначения, доведение до признания банкротом
29 500 ₽
29 500 ₽

Интернет магазин юридических уCлуг по банкротству физических лиц

Интернет магазин юридических уCлуг по банкротству физических лиц

Выбрать услугу
Заявление на банкротство ручное + подготовка пакета документов + анализ рисков + консультация
14 890 ₽
14 890 ₽
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать
500 ₽
500 ₽
Анализ рисков при банкротстве + мотивированное заключение со ссылкой на нормы права
9 890 ₽
9 890 ₽
Заполненное заявление на банкротство автоматическое
3 990 ₽
3 990 ₽
Сопровождение процедуры банкротства

Индивидуально
Индивидуально
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать
500 ₽
500 ₽
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать + шаблон заявления на банкротство
990 ₽
990 ₽
Анализ рисков при банкротстве + телефонная консультация
4 990 ₽
4 990 ₽
Заполненное заявление на банкротство автоматическое + Список документов для банкротства физического лица
4 400 ₽
4 400 ₽
Заявление на банкротство ручное + анализ рисков + подбор арбитражного управляющего с гарантией назначения, доведение до признания банкротом
29 500 ₽
29 500 ₽
8 (800) 550-70-87

Онлайн банкротство

Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать
500 ₽
Цена
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать + шаблон заявления на банкротство
990 ₽
Цена
Заполненное заявление на банкротство автоматическое
3990 ₽
Цена
Заполненное заявление на банкротство автоматическое + Список документов для банкротства физического лица
4400 ₽
Цена
Анализ рисков при банкротстве + телефонная консультация
4990 ₽
Цена
Анализ рисков при банкротстве + мотивированное заключение со ссылкой на нормы права
9890 ₽
Цена
Заявление на банкротство ручное + подготовка пакета документов + анализ рисков + консультация
14890 ₽
Цена
Заявление на банкротство ручное + анализ рисков + подбор арбитражного управляющего с гарантией назначения, доведение до признания банкротом
29500 ₽
Цена
Сопровождение процедуры банкротства
Индивидуально
Что нужно делать и как самостоятельно признать себя банкротом?
Дорожная карта. Последовательность действий.
Признание банкротом и начало процедуры банкротства
Отправка заявления всем кредиторам
Составление заявления на банкротство
Сбор документов
Отправка заявления с приложениями и чеками об отправке кредиторам в арбитражный суд
Оплата депозита и госпошлины
Суд назначает заседание
Как оформить заказ
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Первый шаг - это выбрать ту услугу, которая Вам действительно нужна. К примеру, если у Вас ограничен бюджет и Вы готовы сами немного потрудится - тогда выбирайте шаблоны и заполняйте самостоятельно. Если Вы не хотите разбираться во всех тонкостях - тогда выбирайте услугу с ручным заполнением, и наши специалисты займуться этим.
Оплатить услугу
После того как Вы выбрали услугу - система сформирует QR код для оплаты, либо предложит оплатить иными способами.
Проверить электронную почту
После оплаты нужно проверить электронную почту, на которую Вам поступит чек о покупке, а так же оплаченные материалы. Если Вы выбрали шаблоны, тогда это произойдет в течении 5 минут. Если Вы выбрали более сложные продукт, то как правило документы поступят в течении 24 часов.
Услуги
Заполненное заявление на банкротство автоматическое
3990 ₽
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать
500 ₽
Анализ рисков при банкротстве + телефонная консультация
4990 ₽
Список документов для банкротства физического лица с указанием, где что брать + шаблон заявления на банкротство
990 ₽
Заявление на банкротство ручное + подготовка пакета документов + анализ рисков + консультация
14890 ₽
Заполненное заявление на банкротство автоматическое + Список документов для банкротства физического лица
4400 ₽
Анализ рисков при банкротстве + мотивированное заключение со ссылкой на нормы права
9890 ₽
Сопровождение процедуры банкротства
Индивидуально
Заявление на банкротство ручное + анализ рисков + подбор арбитражного управляющего с гарантией назначения, доведение до признания банкротом
29500 ₽